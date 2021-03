Luptă incredibilă pentru play-off în Liga 2 - Rapid București, victorie clară cu Dunărea Călărași

Rapid București a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Dunărea Călăraşi, în etapa a XX-a a Ligii a II-a.

Pentru giuleșteni au marcat Ariel Lopes '3 (a), Bălan '19, '67, Hlistei '71 (p).





După acest succes, Rapid a urcat de pe locul 11 pe locul 8 (30 de puncte), la egalitate cu Metaloglobus şi CS Mioveni, de pe locurile 6-7.

Etapa 20: ACS Viitorul Tg. Jiu vs Csikszereda Miercurea Ciuc

U Craiova 1948 vs Farul Constanța



Etapa 21: Metaloglobus vs Rapid București

Pandurii Tg. Jiu vs Unirea Slobozia

Concordia Chiajna vs ASU Poli Timișioara

CS Mioveni vs Aerostar BacăuUniversitatea Cluj vs Petrolul PloieștiCSM Reșița vs U Craiova 1948Ripensia Timișoara vs Comuna ReceaCsikszereda Miercurea Ciuc vs CSM SlatinaDunărea Călărași vs ACS Viitorul Tg. Jiu*primele șase se califică în play-off.1. ASU Poli Timișoara (18-12 golaveraj) 32 puncte2. U Craiova 1948 (28-15) 31 (-1 meci)3. ACS Viitorul Târgu Jiu (31-25) 31 (-1 meci)4. Farul Constanța (24-18) 315. Dunărea Călărași (23-21) 316. Metaloglobus (23-11) 307. CS Mioveni (18-10) 308. Rapid București (29-26) 309. Universitatea Cluj (19-17) 2910. Petrolul Ploiești (28-15) 2811. Csikszereda Miercurea Ciuc (22-15) 28 (-1 meci) etc.