VIDEO Panathinaikos, antrenată de Ladislau Boloni, egalată în minutul 90+7 de portarul advers

Chiar dacă a condus cu 2-0, Panathinaikos Atena (antrenată de Ladislau Boloni) a obținut un singur punct din meciul disputat pe terenul echipei Asteras Tripolis. Golul egalizator al gazdelor a fost înscris de portarul Nikolaos Papadopoulos, în minutul 97.

Macheda părea să aducă victoria oaspeților prin "dubla" sa ('58 și '59), însă Asteras a egalat prin golruile marcate de Fernandez ('84) și portarul Papadopoulos ('90+7).





După acest meci, Panathinaikos ocupă locul 5, cu 46 de puncte, în timp ce Asteras Tripolis se află pe locul 6, cu 43 de puncte.

Confruntarea a făcut parte din prima etapă a play-off-ului campionatului grec.Asteras Tripolis vs Panathinaikos Atena 2-2Olympiacos Pireu vs Aris Salonic 1-0PAOK Salonic vs AEK Atena (are loc de la ora 19:30 - se actualizează)1. Olympiacos (65-13 golaveraj) 70 puncte2. Aris Salonic (34-17) 513. AEK Atena (41-29) 484. PAOK Salonic (49-26) 475. Panathinaikos (32-21) 466. Asteras (29-27) 43.Golul lui Papadopoulos, la minutul 5:23:Nova Sports 1 HD