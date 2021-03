Patron din Liga 1, internat după infectarea cu Covid-19: "A venit furtuna care m-a pus la pământ"

Omul de afaceri fost depistat pozitiv pe 13 martie. Acesta s-a prezentat la spital cu simptome specifice infecției cu coronavirus și în prezent este internat.







Iftimie se vaccinase cu Pfizer, dar medicii susțin că cel mai probabil, botoșăneanul avea deja virusul în organism, potrivit Monitorul de Botoșani

Valeriu susține că în prezent se simte bine, dar cănu poți spune niciodată sigur că ești ok, pe termen lung”. Acesta a adăugat că abia acum„Fac sport, mănânc cumpătat, n-am alte afecțiuni! Am avut simptomele știute și apoiRugămintea mea este să fim foarte foarte atenți șicât mai mulți și cât mai repede posibil!”, a îndemnat Iftime.Formația patronată de Iftimecu 38 de puncte, fiind aproape de accederea în Play-off. În ultimele 2 meciuri,(1-2 cu Sepsi și 1-1 cu Astra).Președintele al grupului ”Elsaco”, Valeriu Iftimie are o avere este evaluată la 21,5 – 22,5 milioane de euro.​