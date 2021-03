​VIDEO Liga 1: FC Voluntari vs Hermannstadt 1-0 / Ion Gheorghe, decisiv pentru gazde

FC Voluntari: Rîmniceanu - Balaur, Tamaş, Armaş - Costin (Vlad '84), Gheorghe (Ilie '90+1), Droppa, Veiga Lopes, Briceag - Jefte (Ricardinho '67), Pesic (Angelov '67). Antrenor: Bogdan Andone

FC Hermannstadt: Cristiano - Scarlatache, Viera (Petrescu '81), Stoica (Matricardi '68), Opruţ - Romario (Bagaric '62), Dâlbea (Yazalde '82), Aosman - Belu-Iordache, David Mayoral, Sîntean (Sebaihi '62). Antrenor: Liviu Ciobotariu





1. FCSB (53-21 golaveraj) 60 puncte / 27

2. CFR Cluj (41-12) 60 / 27

3. CSU Craiova (24-14) 56 / 28

4. Sepsi Sfântu Gheorghe (41-27) 43 / 27

5. FC Botoșani (37-35) 38 / 28

6. Academica Clinceni (24-23) 37 / 27

9. FC Argeș (28-35) 36 / 27

10. UTA Arad (24-36) 33 / 28

11. FC Viitorul (35-32) 31 / 27

12. FC Voluntari (31-38) 31 / 28

13. Gaz Metan Mediaș (30-40) 28 / 27

14. Dinamo București (25-36) 27 / 27

15. FC Hermannstadt (24-38) 23 / 28

16. Poli Iași (24-61) 16 / 26.

7. Astra Giurgiu (38-39) 36 / 28
8. Chindia Târgoviște (22-23) 36 / 28

FC Voluntari vs FC Hermannstadt 1-0.

FCSB vs CFR Cluj
FC Argeș vs Academica Clinceni
Poli Iași vs Dinamo București
Sepsi Sf. Gheorghe vs Gaz Metan Mediaș.