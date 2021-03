Simona Halep, la plecarea în SUA: "Nu am avut reacţii adverse la rapel"

Jucătoarea Simona Halep a declarat, vineri, la plecarea în SUA pentru a participa la turneul de la Miami, că a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului i-a fost administrată cu două zile mai devreme decât era programată şi că nu a avut nicio reacţie adversă.

"Sunt mai liniştită, am şi făcut virusul, aşa că mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în America. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine.

Nu am avut reacţii adverse la rapel, n-am avut nimic, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi să-l faci. Şi l-am făcut”, a spus Halep.





Ea a menţionat că se bucură pentru Monica Niculescu, noul căpitan al echipei României, potrivit News.ro: “Mă bucur tare mult că pot să merg la FedCup şi pentru Moni. Mă bucur tare mult pentru ea şi sper să facem o treabă bună. Nu este colaborare, eu sunt jucător, iar ea este căpitan. Ea va decide tot ce ţine de echipă. Eu o să joc şi extra dacă e nevoie”.Turneul de la Miami face parte din categoria "WTA 1000", se dispută pe hard și are la start 96 de jucătoare pe tabloul principal de simplu. Primele patru favorite sunt, în ordine, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Simona Halep și Sofia Kenin. Ultimele campioane sunt Ashleigh Barty (2019) Sloane Stephens (2018), Johanna Konta (2017), Victoria Azarenka (2016) și Serena Williams (2015, 2014 și 2013).​