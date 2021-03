VIDEO Scandal la Glasgow - Glen Kamara (Rangers) susține că a fost ţinta rasismului unui jucător de la Slavia Praga

Tehnicianul echipei Glasgow Rangers, Steven Gerrard, a declarat, joi seară, după meciul cu Slavia Praga, din optimile Europa League, că Glen Kamara i-a spus că a fost ţinta rasismului unuia dintre adversari, relatează bbc.com.

Incidentul menţionat de Gerrard a avut loc spre finalul partidei, când Ondrej Kudela (Slavia) i-a spus ceva lui Kamara acoperindu-şi gura, ceea ce i-a înfuriat pe jucătorii de la Rangers, scrie News.ro.

"Jucătorul meu îmi spune că i s-au adresat cuvinte rasiste. Şi este dezamăgitor că oamenii lor încearcă să-şi apere jucătorul şi spun că minţim. Sunt nervos. Îl ştiu pe Glen şi am sută la sută încredere în el. Jucătorul Slaviei a cauzat asta şi trebuie să se întâmple ceva rapid, dar nu este de competenţa mea. Depinde de UEFA acum şi sper că nu va ignora situaţia", a afirmat Steven Gerrard.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc