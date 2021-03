LiveScore Glasgow Rangers vs Slavia Praga 0-1 (Rep. II) / '61 Roofe, eliminat după ce l-a lovit cu piciorul în față pe Kolar

Glasgow Rangers: McGregor - Patterson, Balogun, Goldson, Barisic - Arfield, S. Davis, Kamara - Aribo, Morelos, Kent. Antrenor: Steven Gerrard

Rezerve: McLaughlin, Ughelumba, Helander, Ianis Hagi, Itten, Zungu, Wright, Stewart, Roffe, Simpson, King





Slavia Praga: Kolar - Kudela, Deli, Boril - Bah, Nicușor Stanciu, Hromada, Dorley, Sima - Olayinka, Provod. Antrenor: Jindrich Tripisovsky.

Rezerve: Kovar, Vagner, Holes, Tecl, Kuchta, Masopust, Lingr, Visinky.

'61 Intrat pe teren în minutul 55,. Plin de sânge, portarul Slaviei a fost scos cu targa de pe teren. Vagner (18 ani) debutează pentru oaspeți.A început repriza secundă. Ianis Hagi rămâne deocamdată pe bancă.'45+2 Sima cade în careul scoțienilor după un duel cu Balogun, dar arbitrul consideră că intervenția a fost una corectă.'34 Stanciu încearcă un șut de la distanță, dar mingea se duce în tribune.Boril centrează perfect, iar Olayinka înscrie cu o lovitură de cap.Meciul a început. Slavia a avut lovitura de start.vs Olympiacos 0-1 (3-2 la general)Molde vs2-1 (2-3 la general)vs Tottenham 3-0, după prelungiri (3-2 la general)Șahtior Donețk vs AS Roma (0-3)AC Milan vs Manchester United (1-1)Villarreal vs Dinamo Kiev (2-0)Young Boys Berna vs Ajax Amsterdam (0-3).