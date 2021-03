LiveScore Glasgow Rangers vs Slavia Praga 0-0 (Rep. I) / Nicolae Stanciu este titular - Ianis Hagi, doar rezervă

Glasgow Rangers: McGregor - Patterson, Balogun, Goldson, Barisic - Arfield, S. Davis, Kamara - Aribo, Morelos, Kent. Antrenor: Steven Gerrard

Rezerve: McLaughlin, Ughelumba, Helander, Ianis Hagi, Itten, Zungu, Wright, Stewart, Roffe, Simpson, King





Slavia Praga: Kolar - Kudela, Deli, Boril - Bah, Nicușor Stanciu, Hromada, Dorley, Sima - Olayinka, Provod. Antrenor: Jindrich Tripisovsky.

Rezerve: Kovar, Vagner, Holes, Tecl, Kuchta, Masopust, Lingr, Visinky.

Meciul a început. Slavia a avut lovitura de start.* vs Olympiacos 0-1 (3-2 la general)Molde vs* 2-1 (2-3 la general)Dinamo Zagreb vs Tottenham 2-0 (2-2) - prelungiriȘahtior Donețk vs AS Roma (0-3)AC Milan vs Manchester United (1-1)Villarreal vs Dinamo Kiev (2-0)Young Boys Berna vs Ajax Amsterdam (0-3).