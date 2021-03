VIDEO Liga 1: Astra Giurgiu vs FC Botoșani 1-1 / Lupta pentru play-off, tot mai strânsă

Astra Giurgiu a remizat, joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a XXVIII-a a Ligii I.

Au marcat Montini ’79 pentru gazde şi Papa ’43 pentru oaspeţi.



Au evoluat echipele:





Astra Giurgiu: Lazar – Raspopovic, H. Sousa, Graovac, D. Bruno – Canadjija (Crepulja ’68), Boje Kane, Pahonţu (Wuethrich ‘6, V. Gheorghe ’55) – Stahl, Krpic (Montini ’46), Răduţ. Antrenor: Eugen Neagoe





FC Botoşani: Pap – Braun, Chindriş, Meleke, Holzmann – Papa, Florescu – Al Mawas, Ongenda (Tarsa ’72), Keyta (Patache ’72) – D. Croitoru (Camara ’15, Roman ‘80). Antrenor: Marius Croitoru.





1. FCSB (53-21 golaveraj) 60 puncte / 27

2. CFR Cluj (41-12) 60 / 27

3. CSU Craiova (24-14) 56 / 28

4. Sepsi Sfântu Gheorghe (41-27) 43 / 27

5. FC Botoșani (37-35) 38 / 28

6. Academica Clinceni (24-23) 37 / 27

9. FC Argeș (28-35) 36 / 27

10. UTA Arad (24-36) 33 / 28

11. FC Viitorul (35-32) 31 / 27

12. FC Voluntari (30-38) 28 / 27

13. Gaz Metan Mediaș (30-40) 28 / 27

14. Dinamo București (25-36) 27 / 27

15. FC Hermannstadt (24-37) 23 / 27

16. Poli Iași (24-61) 16 / 26.

În urma acestui rezultat, Astra ocupă locul 7 (36 de puncte, unul mai puțin decât Academica Clinceni, ocupanta locului 6), în timp ce FC Botoșani se află pe poziția a cincea (38 de puncte).*sursă: Look TVAstra Giurgiu vs FC Botoșani 1-1FC Voluntari vs FC Hermannstadt​FCSB vs CFR ClujFC Argeș vs Academica ClinceniPoli Iași vs Dinamo BucureștiSepsi Sf. Gheorghe vs Gaz Metan Mediaș.7. Astra Giurgiu (38-39) 36 / 288. Chindia Târgoviște (22-23) 36 / 28