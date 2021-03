Răzvan Burleanu a anunțat când va avea loc primul meci cu sistemul VAR în fotbalul românesc

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat că FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.





primul meci cu VAR va avea loc după aproximativ 8 luni, potrivit Primii pași ar urma să fie făcuți la finalul lunii aprilie, dacă LPF va plăti jumătate din costul total al primului an: 250.000 de euro. După semnarea contractului,, potrivit gsp.ro

"Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire între FRF, LPF și deținătorul drepturilor TV. Ieri, la o nouă ședință, au participat și reprezentanți ai cluburilor din Liga 1. Toți ne dorim să implementăm VAR-ul cât mai repede posibil. Ne-am asumat că proiectul trebuie susținut printr-un efort comun.





Costurile totale se ridică la 500.000 de euro în primul an, 100.000 de euro în al doilea an, iar în al treilea 150.000 de euro. O altă concluzie este că se va cunoaște autoritatea CCA în managementul implementării VAR. Nu se va apela la drepturile financiare ale cluburilor. Nu se vor percepe taxe suplimentare în primul an. Ele au spus că sunt de acord ca o parte din cotizație să meargă spre acest proiect.





Alt aspect discutat face referire la faptul ca acest proiect să beneficieze de cea mai înaltă transparență financiară. Dacă la finalul lunii aprilie LPF va identifica cei 250.000 de euro necesari pentru cofinanțare, FRF îi are deja la dispoziție, vom semna acest contract și de acolo să curgă termenul de care avem nevoie pentru primele meciuri", a spus Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă.

