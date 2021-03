Liga 1: FC Viitorul vs Chindia Târgoviște 0-0 / Oaspeții rămân în cursa pentru play-off

FC Viitorul și Chindia Târgoviște au terminat la egalitate, miercuri, scor 0-0, meciul disputat la Ovidiu în etapa a 28-a a Ligii I. În urma acestui rezultat, gazdele se îndepărtează de play-off, în timp ce oaspeții păstrează șanse pentru o clasare în primele șase.



Au evoluat echipele:

FC Viitorul: Cojocaru – Benzar (Pedroso ’84), Mladen, Dobrosavlevici, Dussaud – Matei, Artean, Ciobanu (Jo Santos ’70) – Ganea (Andronache ’80), Tsoumou, Pitu (Grădinaru ’70). Antrenor: Mircea Rednic





Chindia: Aioani – Martac, Piţian, Celea, Dinu – Neguţ, Dumitraşcu, Raţă, Diaz (Florea ’76) – Neicuţescu (Costea ’69), Popa. Antrenor: Emil Săndoi.





1. FCSB (53-21 golaveraj) 60 puncte / 27

2. CFR Cluj (41-12) 60 / 27

3. CSU Craiova (24-14) 56 / 28

4. Sepsi Sfântu Gheorghe (41-27) 43 / 27

5. FC Botoșani (36-34) 37 / 27

6. Academica Clinceni (24-23) 37 / 27

8. FC Argeș (28-35) 36 / 27

9. Astra Giurgiu (37-38) 35 / 27

10. UTA Arad (24-36) 33 / 28

11. FC Viitorul (35-32) 31 / 27

12. FC Voluntari (30-38) 28 / 27

13. Gaz Metan Mediaș (30-40) 28 / 27

14. Dinamo București (25-36) 27 / 27

15. FC Hermannstadt (24-37) 23 / 27

16. Poli Iași (24-61) 16 / 26.

Echipa lui Mircea Rednic ocupă locul 11 (31 de puncte și o restanță cu Poli Iași), în timp ce formația pregătită de Emil Săndoi se află pe poziția a șaptea (36 de puncte).