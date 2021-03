Fotbalistul român al momentului se destăinuie: Secretul formei fantastice a lui Nicolae Stanciu

Stanciu a marcat șase goluri în ultimele patru meciuri jucate pentru Slavia.

Internaționalul român are în total 11 goluri în acest sezon (două în Europa League) și șase pase decisive.

Este naționala o problemă?





"Eu mă simt bine la națională. Nu îmi interzice antrenorul (n.r. să vin). Probabil s-a gândit că în urmă cu câteva luni am avut o perioadă foarte grea în toamna trecută și am explicat că înaintea meciurilor din Champions League, au decis să stăm închiși 3 săptămâni în camera de hotel, mergeam cu autocarul la antrenament și apoi ne întorceam și rămâneam iar închiși în hotel. La națională, același lucru, apoi am avut deplasarea în Islanda.







Dar am stat și departe de familie, soția era însărcinată, și am ratat și calificarea în UCL și calificarea la Euro și s-a dus și Nations League în acea lună și jumătate" - Nicolae Stanciu, pentru Digisport.





De unde vine liniștea interioară







"Ne bucurăm foarte mult pentru nașterea fetiței, acum sunt mult mai fericit, mult mai liniștit și cred că asta mă ajută în jocul meu.





Mă bucur că cei de aici au scris frumos despre mine. E important să te bucuri de încrederea pe care ți-o oferă antrenorii și colegii din echipă, care sunt mereu alături de mine.







Eu cred că echipa și stilul pe care vrea antrenorul să îl jucăm mi se potrivesc la calitățile pe care le am. Mă bucur că am reușit să marchez mai mult, parcă orice minge intră în poartă", a completat Nicolae Stanciu.





Programul naționalei României în următoarea perioadă:





25 martie

România - Macedonia de Nord (21:45)

28 martie

România - Germania (21:45)



31 martie



Armenia - România (19:00). *Meciurile vor fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Protv.





VIDEO Dublă de senzație reușită de Nicolae Stanciu pentru Slavia Praga