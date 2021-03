Antrenorul echipei Dinamo Zagreb a fost condamnat la patru ani și opt luni de închisoare

Fratele lui Zoran, Zdravko Mamic, a fost condamnat în acelaşi dosar la şase ani şi jumătate de închisoare, informează News.ro.

Crazy/big story from Croatia. Dinamo Zagreb boss Zoran Mamic sentenced to 4 years, 8 months in prison by the nation's Supreme Court. Mamic's brother Zdravko remains at large in Bosnia & Herzegovina. Dinamo Zagreb set to play Tottenham in Europa League second leg on Thursday.