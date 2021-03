Naționala Germaniei, nevoită să continue căutările - Bayern Munchen nu va renunţa la Hansi Flick

Preşedintele Consiliului de Administraţie al lui Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, nu intenţionează să renunţe la antrenorul Hansi Flick, câştigătorul a şase trofee cu formaţia bavareză într-un sezon, al cărui nume este menţionat pentru posibila preluare a băncii tehnice a naţionalei Germaniei în locul lui Joachim Low, după turneul final al EURO 2020 din această vară, scrie AFP.

''Am fi nebuni dacă l-am lăsa pe antrenorul nostru să plece prematur de la echipă. Trăim în prezent perioada de cel mai mare succes din istoria lui FC Bayern. Fiecare contract presupune atât drepturi cât şi obligaţii", a declarat Rummenigge, care a adăugat că vrea că tehnicianul să-şi onoreze până la capăt înţelegerea cu Bayern.

Rummenigge susţine că a discutat cu preşedintele Federaţiei germane (DFB), Fritz Keller, care i-a dat asigurări că nu va fi contactat niciun antrenor care este încă sub contract cu clubul său.

Hansi Flick este sub contract cu gruparea bavareză până în 2023.

Săptămâna trecută, antrenorul Hansi Flick a precizat că se concentrează asupra atribuţiilor sale de la Bayern Munchen, însă nu a exclus cu subiect şi predicat posibilitatea de a-i succeda din vară lui Joachim Low ca selecţioner al naţionalei de fotbal a Germaniei.

''Am contract până în 2023 şi vreau să am succes şi să câştig trofee cu Bayern Munchen. Nu e timpul pentru speculaţii legate de viitorul meu'', declara Flick, vineri, înaintea meciului cu Werder Bremen, din Bundesliga.

