Serie A: Cagliari vs Juventus 1-3 / Cristiano Ronaldo, hat-trick în doar 32 de minute

Juventus a câștigat fără prea mari probleme meciul disputat pe terenul echipei Cagliari, Cristiano Ronaldo ieșind în evidență cu un hat-trick (3-1).

Cristiano Ronaldo a reușit să înscrie de trei ori în doar 32 de minute ('10, '25, '32), golul gazdelor fiind înscris de Simeone ('61).

Mijlocaşul Răzvan Marin (Cagliari) a fost titular şi a jucat tot meciul, în timp ce fundaşul Radu Drăguşin (Juventus) a fost rezervă neutilizată.

În urma acestui rezultat, Juventus ocupă locul 3 în clasament, cu 55 de puncte, după Inter, 65 de puncte, şi AC Milan, 56 de puncte. Inter are un meci în plus.

Cagliari rămâne pe locul 17, cu 22 de puncte.

.@juventusfcen earns 3 points thanks to an impressive hat-trick by #Ronaldo\uD83D\uDD25\uD83D\uDD1A#CagliariJuve #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/xI7pvqbsMt