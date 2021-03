Daniil Medvedev, campion la Marsilia - Rusul a câștigat al zecelea titlu al carierei

Daniil Medvedev (3 ATP) a câștigat al zecelea titlu al carierei, după ce s-a impus la Marsilia. Rusul l-a învins în finală pe francezul Pierre-Hugues Herbert (93 ATP), scor 6-4, (4)6-7, 6-4.

Medvedev, principalul favorit al competiției, a avut nevoie de două ore și 13 minute pentru a trece de Herbert.

Pe parcursul turneului, Daniil a mai trecut de Egor Gerasimov (76 ATP), Jannik Sinner (34 ATP) și Matthew Ebden (287 ATP).

Pentru performanța înregistrată la Marsilia, Daniil Medvedev va primi un premiu în valoare de 27.615 de dolari și 250 de puncte.

