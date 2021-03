Atacantul Valentin Mihăilă a înscris al doilea gol al său în Serie A, în meciul Parma - AS Roma din etapa cu numărul 27.

Dennis Man şi Valentin Mihăilă sunt pentru prima dată amândoi titulari la Parma.

În minutul 9, Man s-a descotorosit de un adversar pe partea dreaptă şi a centrat în mijlocul careului, de unde Mihăilă a marcat cu piciorul, scrie News.ro.

1+1 - For the first time in Serie A, since Opta collected this data (from 2004/05), a Romanian player (Dennis Man) has provided an assist for another Romanian footballer (Valentin #Mihaila). Symbiosis.#ParmaRoma #SerieA pic.twitter.com/AjciGEimu6