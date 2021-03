Gazdele au deschis scorul prin brazilianul Murilo (20), dar Seongnam FC a egalat prin Fejsal Mulic (76), iar Buş a înscris golul victoriei (87).

Sergiu Buş a jucat în acest meci primele sale minute în K League 1, intrând la pauză.

Suwon FC a jucat finalul de meci în inferioritate numerică, după eliminarea lui Ji-su Park (84).

Clasament:

1. Ulsan Hyundai 10 puncte

2. Jeonbuk FC 10

3. Suwon Bluewings 8

4. Pohang Steelers 7

5. Seongnam FC 7 etc.

87‘ GOAL! Suwon FC 1-2 Seongnam FC



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 Sergiu Buș opens his #KLeague account at the perfect time for the Magpies!#K리그 | #SUWvSFC pic.twitter.com/UAcddW1aD4