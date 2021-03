La Liga: Real Madrid vs Elche 2-1 / Karim Benzema, decisiv pentru echipa lui Zidane

Real Madrid a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Elche, într-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei, în care a revenit de la 0-1.

Elche a deschis scorul prin Dani Calvo, în minutul 61. Pentru Real Madrid a marcat Benzema, în minutele 74 şi 90+1.





Tot în La Liga, Deportivo Alaves a remizat cu Cadiz, scor 1-1 (Joselu ’36 – penalti / Alex ’84 – penalti). În minutul 82, de la Alaves a fost eliminat Manu Garcia, informează News.ro.





Osasuna vs Real Valladolid

Getafe vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Granada vs Real Sociedad

Eibar vs Villarreal

FC Sevilla vs Betis

FC Barcelona vs Huesca.

1. Atletico Madrid (50-18 golaveraj) 62 puncte / 26 meciuri2. Real Madrid (46-22) 57 / 273. Barcelona (57-22) 56 / 264. Sevilla (35-20) 48 / 25 etc.