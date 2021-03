Sergio Ramos și întrebarea momentului: Pentru câți bani te-ai duce la Barcelona?

Nu și-a prelungit înțelegerea cu Real Madrid, iar oferte de la cluburi importante din fotbalul european are deja pe masă. Sergio Ramos (34 de ani) este unul dintre simbolurile lui Real Madrid, iar internaționalul spaniol a fost provocat să răspundă pentru câți bani ar accepta să se transfere la rivala de moarte FC Barcelona.



Negocierile cu Real Madrid stagnează de ceva timp, dar Sergio nu își face momentan probleme. Este încă sub contract cu galacticii (până-n vară), iar lucrurile își vor găsi o rezolvare sub o formă sau alta.



Întrebat despre o posibilă trecere la Barcelona (odată cu venirea lui Joan Laporta în funcția de președinte al catalanilor), Ramos a oferit un răspuns tranșant.



"Nu aș juca niciodată pentru Barcelona. Nici pentru 50 de milioane de euro, nici pentru 70 pe an. Sunt unele lucruri pe care banii chiar nu le pot cumpăra. Îl admir pe Laporta, dar e imposibil. La fel cum nu-i vei vedea niciodată pe Xavi sau Pique la Madrid" - Sergio Ramos.



