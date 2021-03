​ATP Doha: Dominic Thiem, principalul favorit, eliminat în sferturi de Roberto Bautista

VAMOS! \uD83D\uDCAA



2019 champion @BautistaAgut continues his success in Doha with a 7-6(3), 2-6, 6-4 win over top seed Thiem. pic.twitter.com/rhoaCW03LR — ATP Tour (@atptour) March 11, 2021

Meciul a durat două ore și 25 de minute.Aceasta a fost a patra victorie a spaniolului în fața austriacului (Thiem l-a învins pe Bautista de două ori).În semifinale, Bautista îl va întâlni pe Andrey Rublev (8 ATP, favorit 3). Rusul a ajuns până în penultimul act fără să joace vreun joc R. Bautista (5) vs D. Thiem (1) 7-6(3), 2-6, 6-4A. Rublev (3) vs M. Fucsovics - abandon FucsovicsT. Fritz vs D. Shapovalov (4) 5-7, 6-3, 7-5N. Basilashvili vs R. Federer (2) 3-6, 6-1, 7-5R. Bautista (5) vs A. Rublev (3)T. Fritz vs N. Basilashvili.