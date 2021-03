Cum a ajuns Pablo Cortacero patronul lui Dinamo

Situația financiară de la Dinamo ține prima pagină de luni bune, formația din Ștefan cel Mare fiind pe marginea prăpastiei. Pablo Cortacero este din nou dispărut în ceață de săptămâni bune, iar Ionuț Negoită explică pe larg cum a ajuns să dea un club de tradiție al fotbalului românesc pe mâna spaniolilor.







În vârstă de 47 de ani, omul de afaceri a vorbit la "" de la Gsp.ro despre cum a ajuns să cedeze clubul din Ștefan cel Mare spaniolilor.





Negoiță începe discuția prin a preciza că spaniolii au fost cei mai seriosi din toți cei care își manifestau dorința de a prelua pe Dinamo.







Au dat 550 de mii de euro pe nevăzute







"Prin comparație cu alții, spaniolii au fost mai serioși. Și au început bine, dar au continuat prost. Cortacero a venit cu Țălnar și cu Șerdean, dar și cu un domn Melero. Am vorbit pe video cu ei pentru că era pandemia.







Melero un domn extrem de respectat în Spania, apoi a intrat și Contra în ecuație. Se știa cu Melero, premisele erau bune. Au adus 550.000 de euro fără să vină în țară, mai pe nevăzute. Toată povestea, toată ecuația suna promițător" - Ionuț Negoiță.





Planuri mărețe







"Își doreau să facă o echipă foarte bună, cu Contra, să aducă spanioli, președinte de club, oameni pregătiți, oameni cu experiență în fotbal.





Spuneau că vin cu fotbaliști care n-au loc prin Spania. Lucrurile, până la un punct financiar și organizatoric, arătau promițător. La un moment dat n-au mai avut bani. Dar ei au dat 550.000 de euro fără să fie acționari în club, ca împrumut" - Ionuț Negoiță.







După semnătură, o singură discuție





"Ei au studiat acte, veneau pe la club, analizau, discutau. Nu m-am ocupat personal de tranzacție, dar știam chestiunile esențiale. De când au semnat, o singură dată am mai discutat și au mai venit pe la mine, ca să promită că vor plăti. A fost foarte scurtă discuția. Eu i-am spus că din punctul de vedere al unui sfat, mă pot întreba. Dar nici atât nu s-a întâmplat" - Ionuț Negoiță.





Cum a cedat acțiunile







"Am dat 20% la DDB (n.r. Doar Dinamo București), au rămas 74% rămași pe o firmă. Eu am dat Dinamo pe 1 leu, era simbolic, dar nici p-ăla nu mi l-au dat. Dacă nu am găsit pe cineva care să-mi dea mai mult de un leu.... Partea bună e că am reușit să mă descarc de o poveste, s-o preia altcineva și să se ocupe de ea. Nu era ca o societate pe care o abandonezi", a concluzionat Ionuț Negoiță.





Ce promite, din nou, Cortacero





"M-a sunat ieri sau alaltăieri și mi-a zis că vine la București. Mi-a zis că știe (n.r. cum e perceput în România), dar că vrea să le demonstreze oamenilor. Mi-a spus: <Ciprian, vei vedea că vin la București și voi pune Dinamo pe un făgaș normal>.





Zice că a rezolvat problema, a fost în Anglia, a stat câteva săptămâni bune și că se va întoarce cu bani pentru Dinamo. Nu știu dacă va mai închiria birourile. A spus că va plăti. I-am spus să-și rezolve mai întâi problemele cu Dinamo" - a spus Ciprian Marica, miercuri, la Digisport.





