Gică Hagi, marele regret al carierei și asemănările cu Lionel Messi

Gică Hagi a oferit un interviu eveniment celor de la Radio Marca, fostul internațional român vorbind despre marele regret al carierei, despre proiectul Viitorul, dar și despre asemănările cu Lionel Messi.







Cum începe materialul găzduit de Marca.com





"Cel mai bun jucător român din istorie - se poate lăuda că a jucat cu numărul 10 pe spate la cele mai mari două echipe ale Spaniei. El a rămas în memoria fanilor drept <Maradona din Carpați>, așa cum a fost numit de Gaspar Rosety (fost jurnalist spaniol)".





Marele regret al carierei







"Știți cum este fotbalul, am decis că vreau să am o altă experiență în altă parte, chiar dacă ultimul meu an la Real Madrid a fost foarte bun. Îmi amintesc că am marcat multe goluri în cupele europene.





M-am adaptat foarte bine fotbalului spaniol, este păcat. Desigur că regret 100% (n.r. plecarea). Dar asta este viața, alcătuită din decizii și oportunități.





Cu toate acestea, pot spune că viața mea sportivă a fost grozavă, nu toată lumea a avut ocazia să joace la Real Madrid și Barça. La Marid am învățat că locul doi nu contează" - Gică Hagi.





Cine l-a influențat cel mai mult în carieră







"Cruyff este idolul vieții mele. Ca jucător și ca antrenor este special pentru mine datorită modului său unic de a privi fotbalul. M-a chemat să merg la Barca după Mondialul din America (94'). Nu mă așteptam la asta. Am învățat multe de la el, în ciuda faptului că am jucat mai puțin" - Gică Hagi.







"Sunt mândru că am jucat la Real și Barca. M-au modelat ca om, iar mentalitatea pe care am găsit-o acolo am implantat-o în clubul pe care l-am fondat în România (n.r. Viitorul Constanța)" - Gică Hagi.







Ce fotbalist i se aseamănă ca stil







"Messi. Are mai multe goluri, dar împărtășim multe asemănări. E stângaci, rapid, viziune a jocului, tehnică bună. Lui îi place mai mult să marcheze, eu am fost mai mult un număr 10", a conchis Hagi pentru sursa citată.







"Trăiesc pentru fotbal 24 de ore pe zi. Suntem la curent în România cu tot ce se întâmplă în Spania" - Gică Hagi.







În vârstă de 56 de ani, Gică Hagi a evoluat la Real Madrid între 1990-1992, iar la Barcelona în perioada 1994-1996.