Champions League: FC Porto și Borussia Dortmund, calificări dramatice în sferturi / Juventus și Sevilla părăsesc competiția

Au marcat: Haaland '35, '54 (p) / En Nesyri '69, '90+6.

O situaţie ciudată a avut loc în debutul reprizei secunde. Haaland a marcat, în minutul 48, al doilea său gol, după un posibil fault în atac. Arbitrul Cuneyt Cakir a fost chemat din cabina VAR să revadă faza, pe monitorul de la marginea terenului. Însă centralului i s-a prezentat o acţiune anterioară, în care atacantul norvegian fusese faultat în careu. Cakir a anulat golul lui Haaland şi a dictat penalti pentru gazde, pe care tot norvegianul l-a executat şi l-a ratat.

Lovitura de la 11 metri a fost repetată, după o nouă decizie a VAR şi după ce jocul a continuat mai multe secunde, pentru că Bounou, portarul oaspeţilor, nu a rămas pe linia porţii până la executarea loviturii. Haaland nu a mai ratat a doua oară, scrie News.ro.

Partida a intrat în prelungiri, Juventus conducând cu 2-1 după 90 de minute, acealaşi scor cu care s-au impus portughezii în tur. Oaspeţii, care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 54 (după eliminarea lui Taremi), au înscris golul decisiv prin Sergio Oliveira, reușita lui Rabiot fiind insuficientă pentru "Bătrâna Doamnă".

⏰ RESULTS ⏰



\uD83D\uDD35⚪️ Ten-man Porto beat Juventus on away goals via extra-time Sérgio Oliveira goal \uD83D\uDCAA



⚫️\uD83D\uDFE1 Erling Haaland double sends Dortmund through to quarter-finals \uD83C\uDF89



\uD83E\uDD14 Who impressed you most?#UCL