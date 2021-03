"Asta ne mai lipsea" - Ce a spus Ionel Gane după ce Magaye Gueye a fost depistat pozitiv cu cocaină

Antrenorul Ionel Gane a declarat, marţi, că probabil contractul atacantului Magaye Gueye va fi reziliat, după ce jucătorul a fost depistat pozitiv cu cocaină.

"Contractul lui a fost prelungit în noiembrie sau decembrie, înainte de sărbători, de cei din DDB, când au avut discuţii cu jucătorii şi ştiu că el a fost primul care a acceptat acea negociere, să renunţe la bani. Incidentul cu jacuzzi (n.r. - Gueye a fost filmat petrecând cu două fete) a fost mult mai recent.

E vina lui, exclusiv. Dacă a făcut lucrul acesta şi s-a dovedit, atunci să suporte cosnecineţele! Eu l-am folosit pentru că a fost în lot, e atacantul pe care l-am avut la dispoziţie, în condiţiie în care Nemec este accidentat, era atacantul cu experienţă pe care îl aveam.

Nu am vorbit cu el. M-a anunţat doctorul acum câteva ore, când mi-a spus că a ieşit pozitiv. La câte am trăit din vară până acum şi la câte probleme sunt în continuare, chiar asta ne mai lipsea! (n.r. - dacă a bănuit că Gueye consuma cocaină). Niciodată. Venea la antrenamente normal, se antrena, nu am bănuit niciodată că ar fi în stare de aşa ceva.

Probabil cei din DDB vor avea o discuţie cu el. Nu pot să-l mai primesc la antrenamente. Cred că în momentul acesta contractul se poate rezilia unilateral pentru că, în momentul în care semnezi, ai nişte clauze, că nu ai voie să foloseşti anumite substanţe. În acest moment, nu mai este de competenţa mea. Cei din conducere vor decide. Nu am vorbit cu cei din conducere, e prea repede, eu nu pot să iau decizii, clubul trebuie să ia decizii în privinţa lui. (n.r. - care e mesajul pentru jucătorii tineri ai echipei Dinamo) Să nu facă ca el, e clar! Nu e un exemplu de urmat, în acest moment. Situaţia este destul de gravă şi de delicată, după ce s-a întâmplat. Ei trebuie să se ferească de foarte multe tentaţii în ziua de azi ", a declarat Gane, la Telekom Sport.





Atacantul dinamovist Magaye Gueye (30 de ani) a fost depistat pozitiv cu cocaină, în urma controlului efectuat de ANAD la meciul Dinamo - Steaua din Cupa României, informează gsp.ro.





Conform sursei citate, jucătorul a fost suspendat provizoriu, iar ANAD a notificat clubul Dinamo în legătură cu acest caz. LPF, COSR şi Federaţia au fost, de asemenea, înstiinţate.





Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, la 10 februarie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB, deţinătoarea trofeului. Gueye a jucat o repriză, fiind schimbat la pauză cu Morsay.





Gueye a evoluat în 18 meciuri în acest sezon şi a marcat trei goluri, scrie News.ro.