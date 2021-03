Sir Alex Ferguson, frica de singurătate, mintea care-ți joacă feste și întrebarea firească: "Ce se întâmplă atunci când mori?"

Pe 5 mai 2018, o veste cutremura lumea fotbalului: Sir Alex Ferguson era internat de urgență după ce suferise o hemoragie cerebrală. Călit în atâtea bătălii cu rivali de seamă, legendarul antrenor se vedea <doborât> de un adversar din interiorul său. "Ce se întâmplă când mori?", a fost întrebarea care nu i-a dat pace scoțianului care a dus-o pe Manchester United pe culmile gloriei.







Putea fi o zi liniștită ca oricare alta pentru un <pensionar> care o lăsase pe United deja de câteva sezoane. Nu a fost însă cazul: fluxul agențiilor de presă s-au înroșit cu vestea internării de urgență a lui Sir Alex Ferguson după ce suferise o hemoragie cerebrală.







Au început să curgă mesajele de încurajare pe rețelele sociale, dar de această dată Sir Alex nu apucase să studieze în profunzime adversarul invizibil.







La aproape trei ani distanță, legendarul antrenor vorbește deschis despre ziua care i-a schimbat percepția asupra vieții.



Norocul face parte din joc

Ferguson, citat de BBC.

Nu de puține ori am auzit de-a lungul meciurilor de fotbal că "norocul face parte din joc". Până și Sir Alex Ferguson este de acord cu acest lucru: "Au fost cinci hemoragii cerebrale în acea zi. Trei pacienți au murit, doar doi au supraviețuit. Într-un astfel de moment realizezi că ești un om norocos", punctează, citat de

Ziua care nu anunța nimic

"A fost o zi frumoasă, încă îmi aduc aminte. Mă gândeam câte astfel de zile însorite voi mai prinde în viața mea", își amintește Ferguson.





Au urmat însă pasaje înspăimântătoare chiar și pentru un luptător desăvârșit precum Sir Alex.





"Am leșinat în acea dimineață a zilei de sâmbătă și nu îmi mai amintesc nimic. Nu sunt sigur, când vine momentul să mori care ar fi cea mai bună variantă să pleci.







În momentele în care ești singur se instalează frica și îți înspăimântă mintea. Nu vrei să mori. Aceste idei mi-au trecut de nenumărate ori prin minte", spune Sir Alex Ferguson.







Neurochirurgul Joshi George (cel care l-a ajutat pe Sir Alex să-și revină) spune că 80% dintre cei care se prezintă la spital în starea în care s-a aflat fostul antrenor nu supraviețuiesc.



Frica nu a trecut după operație

Operația a reușit, dar greul nu trecuse pentru Sir Alex. Nu putea vorbi, iar gândul că nu se va mai putea exprima vreodată nu îi dădea pace.







"Vocea îmi dispăruse, iar eu încercam în zadar să vorbesc: nu puteam scoate niciun cuvânt. Unul dintre doctori a venit la mine, iar eu plângeam pentru că mă simțeam atât de neajutorat" - Sir Alex Ferguson.







Din fericire pentru scoțian, după zece zile de exerciții vocea fostului manager a revenit.



"Ar fi fost crunt să-mi pierd memoria. Aș fi devenit o povară incredibilă pentru familia mea: să stau în casă și să nu știu cine sunt.







Doi doctori s-au apropiat de mine și mi-au spus să scriu numele celor din familie, numele prietenilor, echipele antrenate, de asemenea ale jucătorilor cu care am lucrat. Am scris și am tot scris", povestește Alex Ferguson.







La câteva săptămâni după ce a fost operat, fostul manager a părăsit spitalul, iar în luna septembrie a aceluiași an a asistat pe Old Trafford la un meci al lui Manchester United.





"Să nu renunți niciodată" este numele documentarului regizat de Jason, fiul lui Sir Alex, în care fostul manager al lui United își pune pe tapet viața. Filmul va fi lansat la finalul lunii mai a acestui an și aduce în lumina reflectoarelor detalii neștiute din viata legendarului antrenor al lui Manchester United.







"Faptul că l-am avut regizor pe fiul meu a asigurat o relatare cât mai apropiată și onestă a întâmplărilor prin care am trecut", concluzionează Ferguson.







În vârstă de 79 de ani (pe care i-a împlinit pe 31 decembrie), Sir Alex Ferguson a pregătit-o pe Manchester United în perioada 1986-2013.







Sub conducerea sa, trupa de pe Old Trafford a devenit o putere a fotbalului: 13 titluri în Premier League (de la retragerea sa, United nu s-a mai încoronat regină în Albion), 5 Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii, două Champions League (1999, 2008), o Supercupă a Europei (1991), o Cupă Intercontinentală (1999), o Cupă a Cupelor (1991) și un Mondial al Cluburilor (2008).