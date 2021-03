FC Barcelona și-a ales noul președinte - Ce spune despre rămânerea lui Messi pe Camp Nou

​FC Barcelona și-a ales, în urma votului de duminică, noul președinte al clubului, victoria lui Joan Laporta fiind una categorică. După o pauză de 11 ani, Laporta redevine numărul unu la gruparea catalană.



În vârstă de 58 de ani, Joan Laporta a adunat 54.28% din voturi și i-a învins pe Victor Font (29.99%) și Toni Freixa (8.58%).



În precedentul mandat al lui Laporta (2003-2010), FC Barcelona a adunat 12 trofee (Champions League în două rânduri).



Ce spune noul președinte despre rămânerea lui Messi



"Văzându-l pe Messi, cel mai bun jucător al lumii, votând alături de fiul său m-a emoționat și mi-a demonstrat că iubește clubul. Johan (n.r. Cruyff) i-ar fi spus să rămână, cu siguranță.



Când pleci de aici, trebuie să pleci cu capul sus. Propunerea mea va exista, dar va depinde doar de el. Nu banii vor fi cei mai importanți.

După ce voi vorbi și cu restul angajaților, îl voi suna pe Messi. Dacă îl voi convinge? Repet, depinde de el. Eu voi face tot ce pot în condițiile economice actuale" - Joan Laporta, conform Mundo Deportivo.

Rezultate finale alegeri FC Barcelona:



\uD83D\uDDF3 2021 ELECTION \uD83D\uDDF3



The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe