Remiză dramatică pentru Parma pe terenul Fiorentinei (3-3) - Valentin Mihăilă, gol în minutul 90

Parma a scăpat printre degete o victorie pe terenul Fiorentinei, trupa Roberto D'Aversa fiind egalată în minutul 94. Valentin Mihăilă a marcat în minutul 90 golul care părea să aducă oaspeților un succes foarte important.

Pe "Artemio Franchi" a avut loc un meci spectaculos, cu răsturnări de situație, dramatism și șase goluri.



Fiorentina a condus în două rânduri după golurile lui Martinez (28) și Milenkovic (42), Parma a revenit și a egalat (Kucka 32', Kurtic 72'), iar în minutul 90 Valentin Mihăilă a dat lovitura: 3-2 pentru oaspeți.



Nu a fost însă suficient pentru o victorie, autogolul lui Iacoponi (94') stabilind scorul final, 3-3.

