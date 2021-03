VIDEO Petrecere de pomină pentru Ianis Hagi și coechipieri - Ce a făcut Steven Gerrard în vestiar după victoria cu St. Mirren

A fost distracție mare în vestiarul celor de la Rangers după victoria cu St. Mirren, iar sufletul petrecerii a fost chiar antrenorul Steven Gerrard. Tehnicianul și-a uimit elevii cu gestul său de bucurie.



De zece ani așteaptă Rangers titlul de campioană a Scoției, iar acum echipa pregătită de Steven Gerrard este atât de aproape de a pune mâna pe trofeu.



Steven Gerrard i-a uimit pe elevii săi cu o <alunecare> pe burtă în vestiar.



Rangers devine campioană a Scoției dacă Celtic nu câștigă meciul de duminică cu Dundee United (va începe la ora 14:00).



Ce a spus Gerrard la finalul disputei cu St. Mirren



"Nu cred că vor exista vreodată trei puncte mai prețioase decât cele de azi. Este ceva de nedescris, am văzut reacția fanilor, este un sentiment incredibil.



Nici nu am cuvinte să-i laud pe jucătorii mei. Sunt aici de trei ani, au fost suișuri și coborâșuri. Această echipă a trecut prin infern în ultimii 10 ani, îi înțeleg pe suporteri, dar trebuie să păstrăm măsurile de siguranță.



Dar sunt vremuri minunate ca să fii fan Rangers, iar eu m-am născut pentru a trăi asemenea momente" - Steven Gerrard.



Bucuria din vestiarul lui Rangers:



Yes, that is indeed Stevie G busting a move in the Rangers dressing room\uD83D\uDE02\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/kft7LjZnTw