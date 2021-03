Bundesliga: Bayern Munchen a învins Borussia Dortmund cu 4-2, revenind de la 0-2 / "Hat-trick" pentru Robert Lewandowski

A Lewandowski hat-trick crowns a comeback win for Bayern and puts them back in first place \uD83D\uDD1D#DerKlassiker #FCBBVB pic.twitter.com/Qkk5PBBNsK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 6, 2021

Haaland a înscris de două ori pentru Borussia ('2 și '9), însă Bayern a întors rezultatul prin golurile marcate de Robert Lewandowski ('26, '44 pen, și '90) și Leon Goretzka ('88).În urma acestui rezultat, bavarezii revin pe prima poziție în clasament (55 de puncte, a trecut peste RB Leipzig), în timp ce Dortmund ocupă poziția a șasea (39 de puncte).Frankfurt vs Stuttgart 1-1Freiburg vs Leipzig 0-3Hertha vs Augsburg 2-1Hoffenheim vs Wolfsburg 2-1Monchengladbach vs Leverkusen 0-1.1. Bayern Munchen 55 de puncte2. RB Leipzig 533. VfLWolfsburg 454. Eintracht Frankfurt 435. Bayer Leverkusen 406. Borussia Dortmund 39