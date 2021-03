VIDEO Ianis Hagi, încă un gol pentru Rangers

Glasgow Rangers a mai făcut un pas spre titlul de campioană a Scoției, formația pregătită de Steven Gerrard câștigând meciul cu St. Mirren, scor 3-0. Ianis Hagi, titular la gazde, a reușit să înscrie, acesta fiind golul al șaselea al internaționalului român în această ediție din Premiership.

Rangers vs St. Mirren a făcut parte din runda cu numărul XXXI din campionatul de fotbal al Scoției.



Kent a deschis scorul în minutul 14, Morelos a majorat avantajul (16), iar Ianis Hagi a închis tabela în minutul 46.



Aici poți vedea golul marcat de Ianis Hagi:



Goal!!! ⚽️

Rangers 3-0 St. Mirren

Hagi gets the third.

\uD83D\uDC99\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/wTtfd4qJRL