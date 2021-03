​ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev și Borna Coric s-au calificat în semifinale

\uD83D\uDC9B Tsemis it is! \uD83D\uDC9A@steftsitsipas comes back from a break down in the final set to get past @karenkhachanov, after a nearly 2h45m marathon! \uD83E\uDD2F



4️⃣➖6️⃣ 6️⃣➖3️⃣ 7️⃣➖5️⃣ #abnamrowtt pic.twitter.com/wA1K7mmKnE — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) March 5, 2021

Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) vs Karen Khachanov (Rusia) 4-6, 6-3, 7-5Andrey Rublev (Rusia/4) vs Jeremy Chardy (Franța) 7-6(2), (2)6-7, 6-4Borna Coric (Croația) vs Kei Nishikori (Japonia) 7-6(2), 7-6(4).Borna Coric vs Tommy Paul/Marton FucsovicsAndrey Rublev (4) vs Stefanos Tsitsipas (2).Turneul de la Rotterdam face parte din categoria ATP 500, se dispută pe hard indoor și are premii totale în valoare de €980.580.