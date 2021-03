VIDEO Liga 1: Chindia Târgoviște, victorie în deplasare (1-0 vs Sepsi Sfântu Gheorghe)

Chindia Târgovişte a obținut o victorie importantă, vineri, pe terenul formației Sepsi Sfântu Gheorhe, scor 1-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Neguţ, în minutul 53.





Sepsi: Niczuly - Dimitrov (Deligiannidis '58), Tincu, Mitrea - Golofca (Rapp '78), Gonzalez (Fofana '74), Achahbar (Ninaj '59), Purece (Aganovici '58), Ştefănescu - Safranko, Petrila. Antrenor: Leo Grozavu





Chindia: Aioani - Căpuşă, Piţian, Celea, Dinu - Iacob, Raţă (Diaz '89), Dulca, Dumitraşcu - Neguţ, Berisha (Neicuţescu '57/Bourama '75). Antrenor: Emil Săndoi.

Grație acestui succes, echipa pregătită de Emil Săndoi ocupă poziția a șaptea și continuă cursa pentru un loc de play-off (se află la un singur punct în spatele celor de la Academica Clinceni).FC Viitorul vs Academica ClinceniCSU Craiova vs FC BotoșaniUTA Arad vs CFR ClujAstra Giurgiu vs FC HermannstadtFCSB vs Gaz Metan MediașFC Argeș vs Poli IașiFC Voluntari vs Dinamo București.*sursă video: Look TV