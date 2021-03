Sancţionat cu reducerea salariului, președintele clubului Poli Iași a cerut să intre în concediu fără plată

"Din motive personale, independente de voinţa mea, am solicitat Consiliului Director intrarea în concediu fără plată, după meciul cu FC Argeş, până la finalul sezonului. Nu vreau să stingheresc, aştept cu nerăbdare strategia alternativă pentru viitorul clubului“, afirmă Paraschiv.





Preşedintele clubului Politehnica Iaşi mai spune că anul trecut s-a reuşit evitarea falimentului şi menţinerea echipei în prima ligă, precizând că atunci când a venit în funcţia de preşedinte a descoperit datorii la club cu o valoare dublă faţă de cât i s-a spus iniţial.





"Ce am mai reuşit? Am pus punct unei imagini de club second-hand şi am tăiat sinecurile multiple, în ciuda oricărei adversităţi hrănite din orgolii personale şi hrăpăreţe. Am făcut lucruri normale în orice club care se doreşte modern, echilibrat, stabil. Sau care ar trebui să se dorească aşa. Las un club cu licenţa ca şi luată, cu bonusurile de rămânere în Liga 1 achitate, cu primele la zi, cu salariile la zi pe 2020 şi mici restanţe în acest an. Şi mai cred că alături de Andrei Cristea atingeam şi obiectivul acestui sezon“, adaugă şeful grupării din Copou, Ciprian Paraschiv.





Andrei Cristea nu va mai antrena echipa CS Politehnica Iaşi, însă el va rămâne jucător în cadrul lotului, potrivit unei decizii a Consiliului Director al clubului, care a fost luată marţi în prezenţa primarului Mihai Chirica.





În aceeaşi şedinţă s-a mai decis demiterea lui Anton Heleşteanu din funcţia de şef al departamentului de scouting al clubului, în timp ce preşedintele clubului Ciprian Paraschiv a fost sancţionat cu tăierea salariului cu 10 la sută timp de trei luni.





Formaţia moldoveană ocupă locul 16, ultimul, în clasament, cu 16 puncte în 24 de meciuri, informează News.ro.

Ciprian Paraschiv a scris, pe Facebook, că este singurul angajat din clubul ieşean cu salarii restante încă de anul trecut şi a amintit că atunci când a venit la Iaşi, în februarie 2020, a renunţat la o funcţie importantă în Federaţia Română de Fotbal.