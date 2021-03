VIDEO Parma vs Inter 1-2 / Dennis Man, schimbat la pauză cu Valentin Mihăilă - Ce a spus antrenorul D'Aversa despre cei doi români

Formaţia Parma, la care joacă Dennis Man şi Valentin Mihăilă, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa lui Ionuţ Radu, Internazionale Milano, într-un meci din etapa a 25-a din Serie A.

Învingătorii au marcat prin Alexis Sanchez, în minutele 54 şi 62. Pentru Parma a înscris Hernani, în minutul 71.

Dennis Man a fost titular la gazde şi a fost înlocuit în minutul 46 cu Mihăilă (în minutul 27, Man s-a lovit de Bastoni încercând să îl dribleze și a avut nevoie de îngrijiri medicale). La oaspeţi, Ionuţ Radu a fost rezervă.

Inter Milano este lider în clasament, cu 59 de puncte, în timp ce Parma este pe penultimul loc (19), cu 15 puncte, potrivit News.ro.

"Am făcut un joc aproape excelent. Kurtic și Man au avut ocazii importante în prima repriză, iar pe final puteam forța egalarea cu încă o fază fixă. Atunci când faci o greșeală în Serie A, oricât de mică ar fi, ești pedepsit.

Nu văd de ce nu am putea să evităm retrogradarea, mai ales dacă ținem cont de modul în care am jucat astăzi. Să nu uităm că jucăm fără vârf în acest moment, Pelle și Inglese încă nu sunt pregătiți 100%. Echipa s-a prezentat bine astăzi. Îmi pare rău că după un asemenea joc nu am obținut măcar un punct.