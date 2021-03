Dinamo Kiev, în semifinalele Cupei Ucrainei - Cum a reacționat Mircea Lucescu în momentul în care era huiduit de suporterii echipei

Echipa Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat, miercuri, în semifinalele Cupei Ucrainei, trecând în sferturi de formaţia Kolos Kovalivka, scor 4-3 la loviturile de departajare.

Kolos a jucat în inferioritate numerică din minutul 65, când a fost eliminat Kostyshyn, iar la finalul prelungirilor, scorul era 0-0.

La loviturile de departajare, au marcat Shaparenko, Supriaga, Rodrigues şi Andrievsky pentru Dinamo Kiev, respectiv Orikhovsky, Petrov şi Milko pentru adversari. Echipa lui Lucescu a ratat două lovituri de departajare, iar Kolos Kovalivka trei.

Potrivit imaginilor apărute în social media, Mircea Lucescu a fost contestat la acest meci de suporterii echipei sale, iar tehnicianul a reacţionat făcând cu mâna şi aplaudând, informează News.ro.

Dynamo's fans are chanting "Lucescu go away".



Lucescu answers them: pic.twitter.com/y1Kqy6lKKj