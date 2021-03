​VIDEO Liga 1: Poli Iași vs FC Voluntari 0-2 / Ivanov a înscris de două ori

Poli Iaşi: Brănescu - Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu - Flores (Platini '60), Passaglia, Popa - Stan (Popadiuc '5/Vanzo '41), Duranovic, Vega (Gaitan '46). Antrenor: Marian Rada





FC Voluntari: Rîmniceanu - Balaur, Tamaş, Armaş, Briceag - A. Ilie (Mailat '75), Droppa (Remacle '90+1), Ivanov (Ricardinho '75), I. Gheorghe - Angelov, Pesic (Tavares '58). Antrenor. Bogdan Andone.

Ambele goluri ale ilfovenilor au fost înscrise de Ivanov ('6 și '67).În minutul 62, Passaglia (Poli Iași) și Angelov (FC Voluntari) au fost eliminați.În urma acestui rezultat, FC Voluntari a acumulat 24 de puncte și a urcat pe locul 14, în timp ce Poli Iași rămâne pe ultima poziție, a 16-a (16 puncte).Poli Iași vs FC Voluntari 0-2.CFR Cluj vs FC Argeș.*sursă: Look TV