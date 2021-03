Amplă operațiune a poliției la FC Barcelona - Josep Maria Bartomeu, fostul președinte, arestat

Poliţia desfăşoară, luni, o operaţiune la sediul FC Barcelona, ​​cu şase zile înainte de alegerile pentru preşedinţia clubului, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei regionale catalane, o operaţiune care îl vizează pe fostul preşedinte demisionar Josep Maria Bartomeu.

Aceasta a inclus atacuri împotriva reticenţei lui Messi de a semna un nou contract cu Barca, în timp ce Pique a fost vizat în urma proiectului său de revigorare a Cupei Davis.



Preşedintele de atunci al Barcelonei, Bartomeu, a negat acuzaţiile, în februarie anul trecut.

Dar opt membri ai clubului au adresat o plângere oficială poliţiei, determinând o anchetă care este în curs de desfăşurare de câteva luni, transmite News.ro.



Former Barcelona president Bartomeu and senior club officials arrested on corruption charges https://t.co/0WVOmd9S8T