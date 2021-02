VIDEO Liga 1: Victorie importantă pentru FCSB (2-0 vs FC Botoșani)

FCSB a obținut trei puncte importante, duminică seară, învingând în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Botoşani. În urma acestui succes, formația pregătită de Toni Petrea a acumulat 54 de puncte și ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 1.

Golurile au fost marcate de Tănase ’55 şi Olaru ’66.





FC Botoşani: Hankic – Braun (Patache ’73), Chindriş, Şeroni, Ţigănaşu - Papa, Rodriguez, Ed. Florescu (Fili ’46) – Caia (Roman ‘9, Toutouh ’88)), Al Mawas, Keyta (Askovski ’73). Antrenor: Marius Croitoru





FCSB: A. Vlad – Haruţ (Cristea ’46), Ov. Popescu, A. Miron, Radunovic - Moruţan, Şut, Olaru - Oct. Popescu (Oaidă ’72), Fl. Tănase, Fl. Coman (Vukusic ’85). Antrenor: Anton Petrea.

FC Botoșani vs FCSB 0-2.Poli Iași vs FC VoluntariCFR Cluj vs FC Argeș.*sursă: Look TV