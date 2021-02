Marius Șumudică, după al șaselea meci fără victorie la Rizespor: "Nici Mourinho nu ar obţine rezultate bune aici"

Ajuns la șase partide fără victorie pe banca echipei Rizespor, Marius Şumudică a răbufnit după meciul cu Sivasspor (0-0) și a declarat că <nici Mourinho nu ar obține rezultate bune> la formația turcă.

Sivasspor a rămas în inferioritate numerică în minutul 32, când a fost eliminat Yeşilyurt.





“Am doar o întrebare. Tomas nu este un antrenor bun. Unal Karaman nu este un antrenor bun. Ismail Kartal nu este un antrenor bun. Şumudică nu este un antrenor bun. Ce antrenor să vină la echipa asta?

Am jucat 80 de minute 11 la 10. Nu am avut niciun şut. Nu am un joystick în mână, nu pot controla. Nici Jose Mourinho nu ar obţine rezultate bune la Rize dacă ar veni. Eu doar atât pot. Nu pot mai mult. Am folosit toate abilităţile mele.

La Kayseri am obţinut rezultate bune, la Gaziantep am obţinut rezultate bune, dar aici nu am reuşit. Dacă jucătorii, conducerea, suporterii nu sunt mulţumiţi, ne punem la masă şi ne înţelegem în privinţa contractului”, a declarat Marius Şumudică după meci, potrivit Hurriyet.





Echipa lui Şumudică ocupă locul 15 în clasament, cu 28 de puncte, iar Sivasspor este pe 11, cu 32 de puncte.