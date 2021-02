​Bundesliga: Victorii categorice pentru Bayern Munchen și Borussia Dortmund

Bayern se află pe prima poziție în clasament (52 de puncte), în timp ce Borussia ocupă locul 5 (39 de puncte, la trei lungimi în spatele lui Eintracht Frankfurt - locul 4).

Yo take a pic of me and my boys? \uD83D\uDCF8 pic.twitter.com/6rVRRTrXW7 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 27, 2021

Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Mai au loc în această etapă:

Clasament Bundesliga:

Au marcat: Choupo-Moting '18, Lewandowski '33, '65 , Gnabry '82, '86Au marcat: Dahoud '48, Sancho '58 (penalti), Reinier '81Au marcat: Endo '10, '26, Kalajdzic '34, Klement '88, Didavi '90+2 / Kolasinac '40Au marcat: Klunter '38 (autogol), Lacroix '89.RB Leipzig vs MonchengladbachUnion Berlin vs HoffenheimMainz vs AugsburgLeverkusen vs Freiburg.1. Bayern Munchen 52 puncte / 23 meciuri2. RB Leipzig 47 / 223. Wolfsburg 45 / 234. Frankfurt 42 / 235. Dortmund 39 / 236. Leverkusen 37 / 22 etc.