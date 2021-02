Bundesliga: Eintracht Frankfurt, pas greșit în cursa pentru un loc fruntaș (1-2 vs Werder Bremen)

Eintracht Frankfurt, formația aflată în cursa pentru un loc de Champions League, a pierdut, vineri, pe terenul echipei Werder Bremen, scor 2-1, în etapa a 23-a din Bundesliga.

Andre Silva a deschis scorul pentru Eintracht ('9), însă Gebre Selassie ('48) şi Sargent ('62) au adus victoria celor de la Werder.



În urma acestui rezultat, Frankfurt rămâne pe locul 4 (42 de puncte, la egalitate cu Wolfsburg - ocupanta locului 3). De cealaltă parte, Bremen a adunat 26 de puncte și ocupă poziția a 12-a.

Wolfsburg vs HerthaStuttgart vs SchalkeBayern vs KolnDortmund vs BielefeldRB Leipzig vs MonchengladbachUnion Berlin vs HoffenheimMainz vs AugsburgLeverkusen vs Freiburg.1. Bayern Munchen 49 puncte / 22 meciuri2. RB Leipzig 47 / 223. Wolfsburg 42 / 22 (35-19 golaveraj)4. Frankfurt 42 / 23 (46-32)5. Leverkusen 37 / 226. Dortmund 36 / 22 etc.