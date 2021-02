Nice este pe locul 12 în clasament (32 de puncte), iar Rennes ocupă locul 8 (38 de puncte).

Pentru Nice au marcat Amine Gouiri ('19, penalti) şi Flavius Daniliuc ('58, fundaș austriac de origine română), iar pentru Rennes a punctat Martin Terrier ('39).Bordeaux vs MetzDijon vs PSGMonaco vs BrestNimes vs NantesReims vs MontpellierLorient vs St. EtienneAngers vs LensLille vs StrasbourgMarseille vs Lyon.1. Lille 58 puncte / 26 meciuri2. Lyon 55 / 263. PSG 54 / 264. Monaco 52 / 265. Lens 40 / 26 etc.