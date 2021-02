Europa League, optimi: Adversară din Spania pentru Mircea Lucescu - Duel între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi

​Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a partidelor din optimile Europa League, competiție unde România este reprezentată de un antrenor (Mircea Lucescu) și patru jucători (Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Tudor Băluță și Ciprian Tătărușanu).





Tragerea la sorți în câteva idei:

Cel puțin la nivel de afiș, cel mai tare duel din optimile competiției va fi cel dintre Manchester United și AC Milan. La italieni este legitimat și Ciprian Tătărușanu.

Dinamo Kiev, grupare antrenată de Mircea Lucescu și la care evoluează și Tudor Băluță, va da piept cu Villarreal.

Coechipieri la echipa națională a României, Nicolae Stanciu și Ianis Hagi vor fi de această dată adversari: Slavia Praga se va duela cu Glasgow Rangers.

Program optimi:





Ajax vs Young Boys

Dinamo Kiev vs Villarreal

AS Roma vs Șahtior Donețk

Olympiacos vs Arsenal

Dinamo Zagreb vs Tottenham

Manchester United vs AC Milan

Slavia Praga vs Rangers

Granada vs Molde