Thierry Henry a demisionat de la CF Montreal: "Faptul că suntem separaţi este prea dureros pentru mine şi pentru copiii mei"

CF Montreal a anunţat, joi, că tehnicianul Thierry Henry a demisionat din motive familiale.

“Cu inima grea am luat această decizie. Anul trecut a fost foarte greu pentru mine personal. Din cauza pandemiei, nu am putut să-mi văd copiii. Din nefericire, din cauza restricţiilor şi a faptului că trebuie din nou să ne mutăm în SUA pentru câteva luni, situaţia nu va fi diferită. Faptul că suntem separaţi este prea dureros pentru mine şi pentru copiii mei. Astfel, am decis să mă întorc la Londra şi să părăsesc CF Montreal”, a declarat Henry pentru site-ul oficial al clubului canadian.





Thierry Henry era antrenorul echipei din Montreal din noiembrie 2019, informează News.ro.