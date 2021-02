Tatăl portarului Alisson (Liverpool) a fost găsit înecat într-un lac

Jose Agostinho Becker, tatăl portarilor Alisson (Liverpool) şi Muriel (Fluminense), a fost găsit mort, miercuri, într-un lac de acumulare de lângă Lavras do Sul, la ceva mai mult de 300 de kilometri de Porto Alegre, în statul brazilian Rio Grande do Sul, informează lefigaro.fr.





Bărbatul de 54 de ani a fost dat dispărut în cursul după-amiezii de miercuri, iar corpul său a fost găsit noaptea de către un angajat al proprietăţii familiei Becker, aflată pe malul lacului de acumulare.



"Clubul de fotbal Fluminense regretă profund moartea lui Jose Agostinho Becker, tatăl portarilor Muriel şi Alisson. Le dorim tuturor prietenilor şi familiei toată forţa", se arată într-un mesaj postat pe contul de Twitter al clubului Fluminense.



"Cu mare tristeţe am aflat vestea morţii lui José Agostinho Becker, tatăl foştilor noştri portari Alisson şi Muriel”, a precizat Internacional Porto Alegre, care a transmis "putere familiei şi prietenilor lor în acest moment de mare durere”.



Becker senior a avut o influenţă importantă asupra carierei fiilor săi. El a fost portar la o echipă de amatori în oraşul Rio Grande do Sul când cei doi copii erau mici.



Format la Internacional Porto Alegre, unde a jucat până în 2016, Alisson Becker, 28 de ani şi 44 de selecţii la echipa naţională, a trecut la AS Roma, ca parte a primei sale experienţe europene, înainte de a ajunge la Liverpool, în 2018, pentru ceea ce a fost o sumă record în transferurile portarilor, 62,5 milioane euro. El a apărat poarta echipei Liverpool de 115 ori până în prezent, câştigând Liga Campionilor în 2019 şi Premier League anul următor.



Muriel, 34 de ani, a jucat şi el la International. După mai multe împrumuturi în Brazilia, fostul internaţional U20 brazilian a ajuns în Europa, la clubul portughez Belenenses, pentru care a evoluat între 2017 şi 2019, înainte de a se întoarce în Brazilia, la Fluminense, transmite News.ro.