VIDEO Ianis Hagi a marcat pentru Rangers

Glasgow Rangers a trecut fără mari emoții de Dundee United, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul XXXIII din campionatul de fotbal al Scoției (Premiership). Ianis Hagi, titular la gazde, a deschis scorul în minutul 35 printr-o deviere. S-a încheiat 4-1, iar formația lui Steven Gerrard este tot mai aproape de titlu.



Meciul s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 4-1. Pentru Rangers au mai punctat Kent (38), Aribo (49) și Morelos (64). Oaspeții au marcat prin McNulty (87).





De știut:



Aici poți vedea devierea reușită de Ianis Hagi:



Hagi an were off!!55 here we come \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD35\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/9xY6U9CCRN