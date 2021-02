Gabi Tamaș, derapaj verbal după debutul la Voluntari: "Mai sparg una"

Gabi Tamaș a debutat cu o înfrângere la FC Voluntari (0-1 pe propriul teren cu FC Argeș), iar fostul internațional român a ieșit în evidență cu un interviu în care se ia de toți cei care l-au contestat de-a lungul timpului.







Model doar pe teren, nu și în afara lui







"Pot să fiu model doar în teren, că toată lumea zice asta: «În teren, nu în afara lui!». Am tot auzit. M-au omorât. Să fie sănătoși, de asta mă duc frumos. Mă deranjează pentru că-s niște proști care tot vorbesc atâta, mă mușcă de c*r întruna. Să fie sanatoși, eu oricum îmi fac treaba, mi-am facut-o mereu.







M-am săturat și eu. Am 38 de ani, îmi tot zici că am spart ușa. Ce am facut? Am omorât pe cineva? Mai sparg una! O dată, de două ori, am plecat, am venit, iar am plecat, am venit... nu se mai plictisesc? Poate sparg acum un geam! Nu știu, inventez ceva ca să se schimbe discuția" - Gabi Tamaș, pentru Pro TV.







a distrus ușa de intrare a unui bloc. Totul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere.

Episodul la care face referire Tamaș a avut loc în luna mai a lui 2013, atunci când fiind sub influența băuturilor alcoolice. Totul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere.