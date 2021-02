​VIDEO Liga 1: FC Argeș, al 11-lea meci consecutiv fără înfrângere (1-0 vs FC Voluntari)

Este al 11-lea meci consecutiv fără înfrângere în Liga 1 pentru FC Argeș (5 victorii și 6 remize).

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe locul 7 în clasament (30 de puncte), în timp ce FC Voluntari rămâne pe poziția a 15-a (21 de puncte).

FC Voluntari: Rîmniceanu - Satli, Armaş (Angelov '46), C. Achim, A. Vlad (Briceag '46)- I. Gheorghe, Ivanov (Tamaş '78), Ricardinho - M. Ilie (Mailat '46), Pesic (Remacle '65), Jefte. Antrenor: Bogdan Andone





FC Argeş: Greab - Tofan, Maric, Turda, Muşat - Meza Colli, I. Şerban - S. Drăghici (Boldor '83), Palic (Maes '83), C. Dumitru, Malele. Antrenor: Mihai Ianovschi.

Malele a înscris unicul gol al partidei, în minutul 17.