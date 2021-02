​Europa League: Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, doar remiză pe teren propriu (1-1 vs Club Brugge)

Au marcat Buialski ’62 pentru Dinamo Kiev şi Mechele ’67 pentru oaspeţi.





Meciul, care s-a disputat cu public în număr limitat, pe Stadionul Olimpic din Kiev, a fost devansat pentru ora locală 16:00, din cauza temperaturilor scăzute din capitala Ucrainei.





Returul va avea loc săptămâna viitoare, informează News.ro.

Braga vs AS RomaKrasnodar vs Dinamo ZagrebOlympiacos vs PSVReal Sociedad vs Manchester UnitedSlavia Praga vs LeicesterSteaua Roșie Belgrad vs AC MilanWolfsberg vs TottenhamYoung Boys Berna vs Bayer LeverkusenAntwerp vs Glasgow RangersBenfica Lisabona vs ArsenalGranada vs NapoliLille vs Ajax AmsterdamMaccabi Tel Aviv vs Șahtior DonețkMolde vs HoffenheimRB Salzburg vs Villarreal.